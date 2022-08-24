По факту жесткой посадки вертолета на Ставрополье начата проверка

Фото: телеграм-канал "Глава Предгорья"

Южной транспортной прокуратурой организована проверка после жесткой посадкой вертолета Ми-2 в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Уточняется, что обломки и обгоревшая одежда членов экипажа воздушного судна была найдена на месте инцидента. На данный момент осуществляется поиск пилотов и собственников вертолета.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, проводятся следственные мероприятия.

