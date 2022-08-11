Вертолеты Robinson, с которыми была потеряна связь, благополучно сели на землю

16:50
Фото: РИА Новости/Роман Антонов
Два вертолета Robinson 44, с которыми была потеряна связь в Красноярском крае, благополучно сели на землю, сообщает ТАСС. В ближайшее время они отправятся обратно по маршруту.
"Информацию о посадке они выдавали руководителю полетов, там пересменка произошла, и по смене не передали, что они сидят на земле, а дозваться мы их не могли. Сейчас дали команду пилотам на возврат", – пояснил начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.
Пассажиры и пилоты двух пропавших у плато Путорана вертолетов не пострадали.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края.
Позже на связь не вышел второй такой же вертолет у плато Путорана на севере региона. Норильская транспортная прокуратура начала проверку по факту потери связи с пилотами двух вертолетов Robinson 44. Через некоторое время оба вертолета вышли на связь.
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