Два пропавших частных вертолета в Красноярском крае вышли на связь – СМИ

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Оба пропавших в Красноярском крае частных вертолета вышли на связь, они продолжают полет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Оба вертолета вышли на связь. Они продолжают полет, о проблемах не докладывали", – отметил он.

Норильская транспортная прокуратура начала проверку по факту потери связи с пилотами двух вертолетов Robinson 44.

В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что находившиеся на бортах вертолетов люди не пострадали. Пилоты также заявили об отсутствии проблем с воздушными судами.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края.

Позже на связь не вышел второй такой же вертолет у плато Путорана на севере региона.

