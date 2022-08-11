Два частных вертолета не вышли на связь в Красноярском крае

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Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Позже на связь не вышел второй такой же вертолет у плато Путорана на севере региона.

На поиски обоих вылетел Ми-8. На борту каждого из пропавших вертолетов находились 6 человек – 4 пассажира и 2 пилота. Известно, что там находились туристы. Сигнал аварийных маяков не поступал.

8 августа легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Коми. Частный самолет рухнул в лесу в 400 метрах от полосы в аэропорту Ухты при заходе на посадку. По предварительной информации, борт арендовала лесоохрана.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По данным ведомства, самолет принадлежал авиакомпании "Восход".

