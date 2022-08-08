Следователи возбудили дело после гибели 3 человек при жесткой посадке самолета в Коми

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при жесткой посадке самолета в Коми, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи и представители оперативных служб работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Республике Коми. В результате происшествия погибли три человека.

Уточнялось, что падение произошло в аэропорту Ухты при заходе на посадку. Частный самолет рухнул в лесу в 400 метрах от полосы. По предварительной информации, борт арендовала лесоохрана.

