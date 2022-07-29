В Грузии упал вертолет, проводивший спасательную операцию

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Вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в районе курорта Гудаури, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что вертолет вылетел на операцию по спасению парапланеристов, потерпевших аварию, но сам потерял управление и упал. Помимо членов экипажа, на борту находились спасатели и медики.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности ЧП уточняются.

Ранее грузовой самолет "Антонов" разбился на севере Греции. Самолет украинской авиакомпании выполнял рейс из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту на было.

Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы. Самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу.