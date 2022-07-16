Самолет Ан-2 разбился на Кубани в результате столкновения с ЛЭП

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Ан-2 упал, столкнувшись с ЛЭП при посадке на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2, без возгорания. Разрушений строений нет.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились два человека, упал в пролив Ла-Манш. Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться на севере Франции.

До этого в Пенсильвании потерпел крушение медицинский самолет, который направлялся в больницу. В результате пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Среди них – ребенок-пациент, медицинский сотрудник и два члена экипажа.

