Медицинский вертолет потерпел крушение в США – СМИ

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Медицинский вертолет рухнул в американском штате Пенсильвания. Об этом информирует телеканал NBC.

Инцидент произошел вблизи города Филадельфия. Вертолет направлялся в больницу.

В результате пострадали находившиеся на борту четыре человека – ребенок-пациент, медицинский сотрудник и два члена экипажа. В данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как уточняется в материале телеканала, падение вертолета случилось перед церковью. При этом зданию не был нанесен ущерб.

Ранее крушение частного вертолета произошло в департаменте Пюи-де-Дом во Франции. В результате случившегося погибли два человека.

Воздушное судно обнаружили на перевале Беаля, вертолет был охвачен пламенем. К моменту прибытия спасателей выживших на борту уже не было.