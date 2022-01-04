Вертолет разбился у берегов израильского города Хайфа – СМИ

Фото: Москва 24/Долматова Елена

Три человека пострадали в результате крушения вертолета у берегов города Хайфа в Израиле. Об этом в ночь на вторник, 4 января, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, на месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадавших эвакуировали в больницу.

Ранее сообщалось, что вертолет разбился в Удмуртии. Крушение произошло в момент обследования нефтепровода. На борту находились два человека.

До этого в Хакасии разбился вертолет Robinson R-66. Он перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.