Вертолет потерпел крушение в Удмуртии

14:45
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Удмуртии разбился вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"Около двух часов дня по Москве поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии", – отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что крушение произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. На его борту находились два человека.
"Пилот судна вышел на связь", – сказал собеседник агентства.
В транспортной прокуратуре и МВД подтвердили факт крушения воздушного судна. В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Хакасии вертолет Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка. Позже стало известно, что вертолет разбился, а его пилот погиб. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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