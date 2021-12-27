Вертолет потерпел крушение в Удмуртии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Удмуртии разбился вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Около двух часов дня по Москве поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что крушение произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. На его борту находились два человека.

"Пилот судна вышел на связь", – сказал собеседник агентства.

В транспортной прокуратуре и МВД подтвердили факт крушения воздушного судна. В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Хакасии вертолет Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка. Позже стало известно, что вертолет разбился, а его пилот погиб. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

