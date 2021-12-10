Прокуратура организовала проверку после крушения вертолета в Кузбассе

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

После крушения вертолета Robinson R-66 в Таштагольком районе Кемеровской области Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На место происшествия выехал Новокузнецкий транспортный прокурор", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка в Кемеровской области, пилот подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер. На поиски вертолета вылетел поисковый Ми-8.

Позднее в МЧС сообщили, что Robinson R-66 разбился, а его пилот погиб.

