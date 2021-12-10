Пилот пропавшего на Алтае вертолета Robinson погиб

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Пропавший на Алтае вертолет Robinson R-66, который ранее подал аварийный сигнал, разбился, а его пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"Спасатели обнаружили пропавший вертолет Robinson, он разбился недалеко от озера Каракуль, это в Кемеровской области. На борту находился один человек, и, как сообщают нам спасатели, он погиб", – сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка в Кемеровской области, пилот подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер.

На поиски вертолета вылетел поисковый Ми-8. Предполагалось, что он мог совершить аварийную посадку в районе поселка Верхний Алзак Таштагольского района.

