Два человека погибли при крушении вертолета во Франции – СМИ

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Фото: depositphotos/Meoita
Двое мужчин стали жертвами крушения частного вертолета во Франции. Об этом сообщает газета Ouest-France.
Трагедия произошла в департаменте Пюи-де-Дом. По информации издания, связь с экипажем была потеряна через несколько часов после взлета.
Воздушное судно обнаружили на перевале Беаля, вертолет был охвачен пламенем. Уточняется, что к моменту прибытия спасателей выживших на борту уже не было. Также сообщается, что личности жертв и причины аварии пока не установлены.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое получили травмы в результате жесткой посадки вертолета в Башкирии. ЧП произошло в ночь на пятницу, 7 января, в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе.
По предварительным данным, вертолет марки AS 350 совершал полет из Уфы в село Павловка. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неполадка.
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