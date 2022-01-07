Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

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Вертолет, на борту которого находилось три человека, совершил жесткую посадку в Башкирии. Об этом в ночь на пятницу, 7 января, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. По предварительным данным, частный вертолет совершал полет из Уфы в село Павловка.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, двое пострадали.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. Экипаж сам позвонил в службу 112. На место сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

До этого медицинский вертолет совершил жесткую посадку в Ижевске. На борту находились четыре человека, никто не пострадал.