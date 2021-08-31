В Саратовской области при жесткой посадке гидросамолета пострадал пилот

Фото: телеграм-канал 112

Пилот гидросамолета, совершившего жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области, получил травму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, двухместный легкомоторный самолет "Бриз" совершил жесткую посадку на реку, откуда его достали самостоятельно. Отмечается, что сообщений о крушении в оперативные службы не поступало.

"В кабине находился один пилот, которому в связи с получением травмы оказана медицинская помощь. К месту происшествия выехал саратовский транспортный прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корпус вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на юге Камчатки, подняли со дна. Отмечается, что вертолет удалось успешно поднять на 40 метров. Фюзеляж закрепили на понтонах в 570 метрах от берега. Ми-8 потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.