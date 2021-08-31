Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В

Фото: ТАСС/Овчинников Дмитрий

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно летчиков легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Кубинке. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что награду присудили экипажу посмертно "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании, и освоение новой авиационной техники".

Орденом Мужества наградили летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" Дмитрия Комарова, начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Хлудеева.

Опытный легкий военно-транспортный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа. Позже в ОАК подтвердили гибель экипажа.

Командиром Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должен был принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

