Вертолет Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке

Фото: МЧС России/ТАСС

Корпус вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на юге Камчатки, подняли со дна. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский на оперативном совещании губернатора, которое транслировалось на сайте правительства региона.

По его словам, вертолет удалось успешно поднять на 40 метров. Фюзеляж закрепили на понтонах в 570 метрах от берега.

"Операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу", – рассказал Василевский.

Он уточнил, что в дальнейшем планируется удалить корпус вертолета из акватории озера. Это будет сделано при помощи водолазов или другой техники, заключил спикер.

Ми-8 потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.

По последним данным, тела всех погибших при крушении вертолета были подняты со дна Курильского озера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.