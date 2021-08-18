Тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Со дна Курильского озера подняты тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в среду, 18 августа, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Сегодня <...> были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", – написал Солодов в своем телеграм-канале.

Глава региона также рассказал, что спасателям еще предстоит поднять на поверхность корпус вертолета.

Ми-8 потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.