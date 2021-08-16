Черный ящик упавшего на Камчатке Ми-8 обнаружен, предположительно, внутри вертолета

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Бортовой самописец потерпевшего крушение Ми-8 с туристами на борту в Камчатском крае, предположительно, обнаружен внутри вертолета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, черный ящик", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для поднятия бортового самописца будет привезено специальное оборудование.

Также сообщается, что обнаружены тела еще троих погибших. По данным местных властей, в понедельник, 16 августа, военные обследуют дно озера и примут решение, как именно поднять вертолет на поверхность.

Ранее стало известно, что из воды подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8.

Вертолет потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.