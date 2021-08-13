Тело пассажирки обнаружили на месте крушения вертолета на Камчатке

Фото: ТАСС/правительство Камчатского края

Тело женщины обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время следователи проводят допросы потерпевших, сотрудников авиакомпании "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Также был проведен допрос директора компании "Турист", которая занималась организацией воздушной экскурсии.

В настоящее время на месте крушения вертолета работают три глубоководных аппарата Минобороны и 15 спасателей МЧС.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются. В настоящий момент они числятся как без вести пропавшие.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.