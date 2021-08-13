Медики рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета на Камчатке

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Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Двое пострадавших в результате падения вертолета в Курильское озеро на Камчатке вторые сутки находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Об этом рассказал хирург краевой больницы Олег Кузьменков.
"У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. <...> Второй пациент поступил с открытым переломом грудины", – приводит слова врача пресс-служба правительства Камчатского края.
Кузьменков также уточнил, что всего накануне в краевую больницу бортом санавиации доставили четырех человек, двое из них отказались от госпитализации. Остальным спасшимся помощь врачей не потребовалась, подчеркнул хирург.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. По последним данным, в живых остались восемь человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
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