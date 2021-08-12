Названы предварительные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

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Отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета с туристами на Камчатке. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования", – говорится в сообщении.

Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.

Ошибку пилотирования могли спровоцировать сложные погодные условия, об этом на источник в службах транспортного надзора сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, <...> экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе", – говорится в сообщении.

В Минздраве Камчатского края агентству сообщили, что живыми после падения Ми-8 с разными травмами найдены девять человек. Позднее пресс-секретарь ведомства Артем Днепровский сообщил РИА Новости, что официальной информации о точном количестве погибших и выживших пока нет.