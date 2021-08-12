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Происшествия

01:51 (обновлено 12.08.2021 02:02)

Восемь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке – СМИ

происшествия регионы

При падении вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника выжили восемь человек, об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

"Восемь человек живы, спасены", – сказал он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, на место направлен борт Центра медицины катастроф. В ведомстве также рассказали, что информация о жесткой посадке поступила в 00:50 по московскому времени.

"По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф, и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями", – говорится в сообщении.

Также на место падения на лодках отправились сотрудники Кроноцкого заповедника, об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

"Сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров", –говорится в сообщении.

В начале июля вблизи поселка Палана в Камчатском крае произошло крушение Ан-26. На его борту находились 28 человек. Никто не выжил. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета на Аляске.

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