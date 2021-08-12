Выживший после крушения вертолета на Камчатке рассказал о случившемся

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Георгий Кованцев, один из выживших в крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, поделился деталями случившегося. По его словам, инцидент произошел во время снижения воздушного судна, о неполадках никто не сообщал. Об этом он рассказал в интервью телеграм-каналу Baza.

Кованцев также подчеркнул, что процесс снижения проходил в условиях плотного тумана.

"Туман был в виде молока. <...> И просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя. И в конце концов оно кончилось ударом об воду", – объяснил он.

После падения в задней части вертолета появилась щель, он просунул в нее руку, а затем пролез полностью – створки из-за напора воды открылись, и через них выбрались все, кто находился в хвосте воздушного судна, отметил Кованцев.

Он также добавил, что выплывать пришлось около 30–40 секунд, поскольку вертолет шел ко дну очень быстро, а "возня с дверью" заняла достаточно много времени.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение минувшей ночью в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке, упав в местное озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщили в местном Минздраве, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыта горячая линия 8 (4152) 30-10-99.

