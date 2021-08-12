Телеведущий Николай Корженевский выжил после крушения вертолета на Камчатке – СМИ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Экономист и ведущий новостей на телеканале "Россия-24" Николай Корженевский был на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8. Журналист выжил. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"На борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, находился журналист Николай Корженевский, он выжил и был спасен", – говорится в сообщении.
В каком состоянии сейчас находится Корженевский пока не сообщается.
По данным пресс-службы Минздрава Камчатского края, пострадавших в результате падения вертолета доставили в Петропавловск-Камчатский.
"Вертолеты приземлись в Петропавловске-Камчатском, далее пострадавших на каретах скорой помощи повезут в краевую больницу", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В четверг, 12 августа, вертолет компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. На борту находились 16 человек, в том числе 13 туристов. По последним данным регионального Минздрава, выжили девять человек.
По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.
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