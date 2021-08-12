Минздрав Камчатки сообщил о девяти выживших при крушении Ми-8

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Девять человек выжили после падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила министр здравоохранения региона Марина Волкова.

"По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется", – приводит слова главы Минздрава Камчатского края ТАСС.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыт телефон горячей линии.

" По телефону 8 (4152) 30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь", – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.