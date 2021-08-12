СК возбудил дело после крушения вертолета с туристами на Камчатке

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По факту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, <...>, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, вертолет осуществлял коммерческие воздушные перевозки. 12 августа Ми-8 вылетел из села Николаевка Елизовского района и упал в Курильское озеро, которое и было конечной точкой маршрута.

Следователи также сообщили, что среди 13 пассажиров на борту был один ребенок. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыт телефон горячей линии – 8 (4152) 30-10-99.