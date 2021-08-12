Рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 125 метров

08:06
Фото: телеграм-канал "112"
Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине 125 метров, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, шансов найти живыми восемь человек из вертолета практически нет. Отмечается, что эти люди числятся пропавшими без вести.
В Кроноцком заповеднике сообщили, что температура воды в озере не превышает шести градусов. По словам специалистов, долго в ней находиться невозможно.
"Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины восемь – девять метров", – сказали в заповеднике.
Вертолет потерпел крушение с туристами на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа, включая ребенка. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в живых остались девять человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.
Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
По предварительной информации, вертолет осуществлял коммерческие воздушные перевозки.
Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыта горячая линия по телефону 8 (4152) 30-10-99.
На Камчатке упал вертолет с туристами
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