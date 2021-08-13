Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 метров

09:42
Фото: Управление информационной политики правительства Камчатского края/ТАСС
Вертолет Ми-8, потерпевший крушение на Камчатке, обнаружен на дне Курильского озера на глубине около 110 метров, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110–111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый", – заявил он в эфире канала "Россия 24".
По словам Солодова, в настоящее время специалисты определяют тактику дальнейших работ по визуальному осмотру и подъему вертолета. На месте работают три глубоководных аппарата, предоставленных Минобороны вместе с операторами, а также 15 спасателей МЧС.
Также глава региона сообщил, что власти приняли решение приостановить туристические поездки на Курильское озеро как минимум до конца ближайших выходных.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
По последним данным, в живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются. В настоящий момент они числятся как без вести пропавшие.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Глубоководная техника начала работу на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
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