Из воды подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Тело еще одного пассажира вертолета Ми-8, потерпевшего крушения на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. Об этом в понедельник, 16 августа, со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.

"В ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", – говорится в сообщении.

Тело четвертого погибшего спасатели извлекли из воды накануне.

На месте крушения вертолета работают три глубоководных аппарата Минобороны и 15 спасателей МЧС.

Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.