Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"

Спасатели подняли со дна Курильского озера тело четвертого погибшего в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", – заявили в пресс-службе МЧС.

Ранее рядом с обломками Ми-8 на дне Курильского озера обнаружили тела трех человек. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что среди них обнаружено тело пилота. На месте крушения вертолета работают три глубоководных аппарата Минобороны и 15 спасателей МЧС.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.