Тела трех человек нашли рядом с обломками Ми-8 на Камчатке

08:33
Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС
Тела трех человек нашли рядом с обломками Ми-8 на дне Курильского озера на Камчатке, сообщает РИА Новости.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что среди них обнаружено тело пилота.
По его словам, поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны и Кроноцкого заповедника. Работы намечены на все светлое время суток.
Накануне на месте крушения вертолета обнаружили тело женщины. На месте крушения вертолета работают три глубоководных аппарата Минобороны и 15 спасателей МЧС.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 метров – губернатор
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: