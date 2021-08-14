Тела трех человек нашли рядом с обломками Ми-8 на Камчатке

Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС

Тела трех человек нашли рядом с обломками Ми-8 на дне Курильского озера на Камчатке, сообщает РИА Новости.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что среди них обнаружено тело пилота.

По его словам, поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны и Кроноцкого заповедника. Работы намечены на все светлое время суток.

Накануне на месте крушения вертолета обнаружили тело женщины. На месте крушения вертолета работают три глубоководных аппарата Минобороны и 15 спасателей МЧС.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.