В СК назвали возможные причины крушения вертолета на Камчатке

Плохая погода, ошибка пилота и техническая неисправность – это три возможные причины крушения вертолета на Камчатке, которые рассматривает Следственный комитет.

Ми-8 местной авиакомпании рухнул в Курильское озеро утром 12 августа. Он вез туристов. На борту было 16 человек, в том числе ребенок. Восьмерым удалось выбраться из ледяной воды. Остальные, включая ребенка и командира экипажа, числятся пропавшими без вести.

На озере продолжают работу спасатели, а Минобороны направило туда вертолет с подводными аппаратами. Упавший Ми-8 лежит на глубине больше 100 метров. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.