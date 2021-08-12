Главврач больницы на Камчатке рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

11:54
Фото: телеграм-канал "112"
Появились новые данные о состоянии туристов, выживших после крушения вертолета на Камчатке. О состоянии пациентов, поступивших в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского, телеканалу "Звезда" рассказал главный врач медучреждения Андрей Кисляков.
Главврач заявил, что только один из поступивших в лечебное учреждение является тяжелым пациентом.
"Один – тяжелый больной. Тяжелая сочетанная травма, перелом голени. Сейчас ведется операция, чтобы спасти ему ногу, конечность. Также у него ушиб грудной клетки. Шок – вторая-третья степень", – сообщил Кисляков.
Всего в реанимации находятся двое пострадавших. Второй пациент также доставлен в отделение с сочетанной травмой.
"Ушиб грудной клетки, открытый, вдавленный перелом грудины. Перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка. Сейчас тоже оказывается ему помощь – оперативное лечение, первичная хирургическая обработка и дренирование ран", – сообщил Кисляков.
Еще один пациент, по словам медика, находится на амбулаторном лечении. У пострадавшего легкие травмы, ушиб кисти, ссадина носа, ушибы и ссадины по телу. Последней в краевую больницу доставлена девушка с подозрением на черепно-мозговую травму.
Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На борту находились 16 человек – три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок.
Минздрав Камчатки сообщил о девяти выживших, позднее появилась информация о восьми. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась. С ними сейчас работают психологи.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что обследовать Курильское озеро, где упали обломки, будут роботы. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке.
По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Названы предварительные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: