Главврач больницы на Камчатке рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Фото: телеграм-канал "112"

Появились новые данные о состоянии туристов, выживших после крушения вертолета на Камчатке. О состоянии пациентов, поступивших в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского, телеканалу "Звезда" рассказал главный врач медучреждения Андрей Кисляков.

Главврач заявил, что только один из поступивших в лечебное учреждение является тяжелым пациентом.

"Один – тяжелый больной. Тяжелая сочетанная травма, перелом голени. Сейчас ведется операция, чтобы спасти ему ногу, конечность. Также у него ушиб грудной клетки. Шок – вторая-третья степень", – сообщил Кисляков.

Всего в реанимации находятся двое пострадавших. Второй пациент также доставлен в отделение с сочетанной травмой.

"Ушиб грудной клетки, открытый, вдавленный перелом грудины. Перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка. Сейчас тоже оказывается ему помощь – оперативное лечение, первичная хирургическая обработка и дренирование ран", – сообщил Кисляков.

Еще один пациент, по словам медика, находится на амбулаторном лечении. У пострадавшего легкие травмы, ушиб кисти, ссадина носа, ушибы и ссадины по телу. Последней в краевую больницу доставлена девушка с подозрением на черепно-мозговую травму.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На борту находились 16 человек – три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок.

Минздрав Камчатки сообщил о девяти выживших, позднее появилась информация о восьми. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась. С ними сейчас работают психологи.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что обследовать Курильское озеро, где упали обломки, будут роботы. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.