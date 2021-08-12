Водолазы не могут опуститься к лежащему на глубине 100 метров вертолету на Камчатке

07:15
Фото: 41.mchs.gov.ru
Сотрудники водолазной службы, прибывшие к месту падения вертолета на Камчатке, имеют оборудование для спусков на глубину не более 20 метров, воздушное судно упало в Курильское озеро на глубину 100 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости.
"Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что дальнейшие решения будет принимать Оперативный штаб, созданный при правительстве Камчатки для ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8.
Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщило, что восемь человек могли остаться внутри вертолета, упавшего в озеро.
В четверг, 12 августа, вертолет компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. На борту находились 16 человек, в том числе 13 туристов.
По последним данным, пострадали восемь человек, их доставили в Петропавловск-Камчатский. Уточняется, что двое находятся в тяжелом состоянии.
Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.
По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыта горячая линия по телефону 8 (4152) 30-10-99.
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