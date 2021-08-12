Губернатор Камчатки рассказал о поисках после крушения Ми-8

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обследовать Курильское озеро, где упал вертолет Ми-8 с туристами, будут роботы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, обломки находятся примерно в 800 метрах от берега на глубине более 130 метров.

"Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших", – цитирует главу региона РИА Новости.

Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы.

В ночь на четверг на Камчатке в озеро в Кроноцком заповеднике упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве Камчатки, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

По последним данным, вертолет лежит на глубине около 130 метров, однако прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для спусков на глубину не более 20 метров.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно осматривали перед вылетом. У него не было технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыли горячую линию – 8 (4152) 30-10-99.

