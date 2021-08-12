Появились первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке

Первое видео с места трагедии на Камчатке появилось в Сети. На кадрах видны спасательные лодки.

Минувшей ночью вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в районе Кроноцкого заповедника, упав в местное озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщили в Минздраве Камчатки, в живых остались девять человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

По последним данным, вертолет лежит на глубине 125 метров, однако прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для спусков на глубину не более 20 метров.

Как рассказали выжившие, от удара об воду открылись задние створки воздушного судна, что позволило им выплыть с глубины 8–9 метров. Некоторые источники полагают, что шансов найти живыми оставшихся пассажиров практически нет, поскольку температура воды в озере не превышает шести градусов.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыта горячая линия по телефону 8 (4152) 30-10-99.

