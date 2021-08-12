"Вода потоком ударила в лицо". Выживший – о первых минутах после крушения Ми-8

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Виктор Стрелкин, выживший после падения вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказал о подробностях происшествия. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Мужчина рассказал, что прибыл на Камчатку 10 августа. В плане экскурсионной программы для группы туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, значилась прогулка на вертолете. Она была намечена на 12 августа.

"Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета", – рассказал Стрелкин.

По словам мужчины, вертолет начал быстро тонуть и ему удалось успеть вдохнуть воздух в небольшом пространстве, которое сразу же заполнила вода. Стрелкин сидел на первом ряду сидений рядом с кабиной пилотов, дверь в нее была распахнута, а стекло разбито.

"Через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8–9 метров", – сказал он.

Стрелкин также отметил, что вода в озере была очень холодной, но опыт и знание действий в чрезвычайных ситуациях помогли ему сохранить спокойствие и подняться на поверхность. Там он увидел других выживших, которые барахтались и звали на помощь.

"Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым", – отметил Стрелкин.

По его словам, затем из воды достали гида, механика и второго пилота, который, по словам других спасшихся, вылетел из кабины вместе с креслом. Стрелкин отметил быструю работу спасателей, благодаря которой удалось спасти тех, кто находился в воде. На берегу их укутали в пледы, согрели и оказали медицинскую помощь.

"Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того как услышали "хлопок", сразу же сели в лодки и начали плыть к нам", – пояснил Стрелкин.

В ночь на четверг на Камчатке в озеро в Кроноцком заповеднике упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве Камчатки, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно осматривали перед вылетом. У него не было технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыли горячую линию по телефону 8 (4152) 30-10-99.