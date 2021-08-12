СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке

По факту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, <...>, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет с туристами потерпел крушение в районе Кроноцкого заповедника. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа, включая ребенка. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, в живых остались девять человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.