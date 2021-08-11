В РАН заявили, что нефтяное пятно у Новороссийска не угрожает туристам

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Разлив нефтепродуктов вблизи Новороссийска не угрожает отдыхающим и прибрежным экосистемам, течение относит нефтяное пятно от берега, заявила пресс-секретарь Института океанологии Российской академии наук (ИО РАН) Юлия Кононова. Об этом сообщает ТАСС.

"Пятно не представляет угрозы, погода работает на нас. Течением пятно относит от берега. Согласно погодным сводкам ожидается циклон, что нам на руку, поскольку пятно будет относить дальше в море. Никакого вреда для отдыхающих и прибрежных экосистем не ожидается", – сказала она.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.

Позже специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.

Между тем в WWF России допустили, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 100 тонн, о чем свидетельствуют имеющиеся к настоящему времени данные. Так, загрязнение уже охватило семь километров побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.