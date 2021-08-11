В РАН оценили площадь разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском

11:31
Фото: press.cosmos.ru
Площадь загрязнения в результате разлива нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров против 200 квадратных метров, о которых сообщали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные специалистами Института космических исследований РАН.
"Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров", – говорится в публикации.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав снимок, сделанный 8 августа в 18:20 спутником Sentinel-1. По данным за этот день, нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.
Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.
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