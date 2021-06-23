На Ямале произошла утечка дизельного топлива в реку

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения баржи и судна произошла утечка дизельного топлива в реку. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.
"Транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения судна в Обской губе. 23 июня на пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в воду утекло 50 литров топлива. В результате происшествия никто не пострадал, последствия утечки уже ликвидированы. Следственный комитет организовал проверку данного происшествия.
В администрации Ямальского района уточнили, что плавучий магазин столкнулся с баржей, которую разгружали, при швартовании. Из-за столкновения у судна повредился топливный бак. На время ликвидации последствий аварии была приостановлена работа водозаборной станции.
Ранее во время загрузки танкера на реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области произошел разлив дизельного топлива.
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