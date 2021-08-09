Новости России: в Якутию для тушения пожаров прибыли десантники

Полсотни десантников прилетели из Ханты-Мансийска и Тюменской области в Якутию. Военные помогут тушить лесные пожары взрывным методом – это когда с помощью детонирующего шнура прокладывают полосы и по ним устраивают встречный отжиг. Обстановка в регионе по-прежнему катастрофическая. На территории республики более 150 крупных очагов возгорания, из них тушат только 71. Огонь уже вплотную подобрался к населенным пунктам. В субботу, 7 августа, он уничтожил примерно 30 домов. Местные власти предложили вырубить рядом с жилыми объектами весь лес. Правда, позже заявили, что их неправильно поняли. Вырубать лес, который этим летом и так сильно поредел, никто не будет. Речь шла об отдельных участках – с сухостоем и поваленными деревьями.



В Петербурге водитель снес остановку. Произошло это в районе станции метро "Автово". Момент попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, что машину на дороге резко повело. Говорят, пострадавших нет.

В Новороссийске разрушения на пляже устроил смерч. Он выбрался из моря, разнес постройки, как игрушки раскидал катамараны. О пострадавших информации нет.

Прокуроры на Кубани заинтересовались разливом нефти. ЧП произошло в шести километрах от берега при заправке греческого танкера в море. В районе причала Южная Озереевка. Загрязнение распространилось на площади почти 200 квадратных метров. По словам очевидцев, вода поменяла цвет, стойкий запах нефтепродуктов сохраняется.

В Анапе практически техническая революция. Там тонущего человека впервые спас дрон. Заметили туриста с помощью системы мониторинга и отправили в заданные координаты технику. Дрон прилетел на помощь и скинул спасательный жилет.

В Омске против техники сплотились люди. Неравнодушные прохожие на руках подняли автомобиль, чтобы освободить велосипедиста. Он попал в аварию-ловушку. После наезда руку зажало под кроссовером. Как говорят очевидцы, у парня перелом.

Спасательная операция развернулась на сахалинском пляже. Небольшого кита выбросило на берег моря. Местные жители попытались столкнуть его в воду. Однако сами не справились и позвали спасателей. Привлекли тяжелую технику – задействовали кран. Но, по словам очевидцев, сделали только хуже – киту повредили плавник.