В WWF сообщили о загрязнении нефтью около 7 км побережья вблизи Абрау-Дюрсо

14:10
Фото: press.cosmos.ru
Предположительно семь километров побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником загрязнено нефтью, попавшей в воду в результате инцидента с загрузкой греческого танкера вблизи Новороссийска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова.
"По нашим оценкам, примерно семь километров побережья загрязнено... Есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо", – сказал Книжников.
Он допустил, что в море могло вылиться около 100 тонн нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют радарные снимки: так, 8 августа, спустя сутки после происшествия, протяженность загрязнения увеличилась с 1,2 до почти 20 километров.
Между тем Росприроднадзор намерен провести оценку ущерба от разлива нефти у Новороссийска. По данным ТАСС, ведомство предварительно установит производительность оборудования и время инцидента, затем при необходимости проанализирует общее количества собранной нефти.
Ранее специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь загрязнения моря к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.
Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.
Росприроднадзор назвал причину разлива нефти в районе Новороссийска
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