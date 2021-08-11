Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти вблизи Новороссийска

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору провести оценку реального масштаба разлива нефтепродуктов в Черном море вблизи Новороссийска. Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

"Поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефтепродуктов. И проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива", – говорится в публикации.

Она также попросила руководство ведомства взять на личный контроль работы по ликвидации загрязнения и восстановлению водной среды.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.

Позже специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.

Между тем в WWF России допустили, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 100 тонн, о чем свидетельствуют имеющиеся к настоящему времени данные. Так, загрязнение уже охватило семь километров побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.

