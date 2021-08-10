Волонтеры рассказали, как спасают обгоревших при пожарах животных в Якутии

В Якутии уже второй месяц бушуют сильные пожары. С 1 июля в регионе введен режим ЧС из-за того, что огонь охватил населенные пункты и жилые постройки. Пострадавшим предоставляется помощь, при этом в сложной ситуации оказались и домашние животные, обгоревшие и оставшиеся без крова. О том, как их спасают волонтеры и неравнодушные люди, – в материале Москвы 24.



Сильные пожары продолжаются в Якутии уже два месяца. На территории республики выявлено более 150 крупных очагов возгорания. За последние сутки было ликвидировано 7 пожаров на площади свыше 253 тысяч гектаров, однако обстановка остается критической.

Самая тяжелая ситуация сложилась в селе Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии. Из-за порывистого ветра верховой огонь перекинулся на хозяйственные постройки. Когда началась эвакуация жителей, большая часть местных коров была на пастбище. После возвращения в коровник животные не нашли ни людей, ни домов – только обугленные постройки.



В спешке местные жители бегали по дворам и отвязывали животных, но спасти всех не удалось. Погибли некоторые коровы и свиньи. А оставшиеся в живых были сильно напуганы и просили пить. На кадрах видно, как жадно теленок пьет воду из рук волонтера. Кругом лишь опустошенная земля и выжженные дома.



После того как пожар в селе Бясь-Кюель был потушен, туда выехали волонтеры. Они разыскивали оставшихся в домах кошек и собак, которым удалось выжить. "Кругом пепелище, трупы обгоревших животных (большинство успели спастись), коровы в панике, кричат. Собаки просят еды и воды. Кошки в стрессе. Про людей я вообще молчу. Это не описать словами. Эмоции, слезы, боль..." – написал один из волонтеров на своей странице в Instagram.

В спасении животных участвовали представители якутского волонтерского движения "Помоги выжить". Его руководитель Екатерина Федорова рассказала Москве 24, что в селе Бясь-Кюель сгорело 32 строения, внутри которых могли находиться животные. "Собаки, которых жители успели отпустить с цепей, все здоровые. Кого не успели – те заживо сгорели. Сгорели свиньи, еще 60 кроликов, не успели их спасти. Волонтерами спасены 6 кошек. Четыре из них в тяжелом состоянии, они находятся сейчас в стационаре. По углам везде мы искали их. Кто в болото успел убежать, тот выжил. Я надеюсь, что мы собрали всех живых", – рассказала Федорова.

Кошек, спрятавшихся в укрытиях, волонтеры находили обессиленными и с сильными ожогами. Волонтеры и неравнодушные люди собрали необходимые медикаменты, воду, переноски и поводки, а животных перевезли на лечение в стационар.

Федорова сообщила, что хозяева некоторых кошек уже откликнулись и очень переживают за них, но им пока некуда забирать животных. Кроме того, лечение животных будет идти не один месяц, но, как только они пойдут на поправку и хозяева обретут новые дома, кошек заберут обратно.

Также на месте сейчас работают представители департамента ветеринарии и специалисты из соседнего села, отметила руководитель волонтерского движения.

Кроме того, от пожаров в Якутии страдают и обитатели леса. На местные дороги все чаще стали выходить медведи, и не только одиночки, а целые семейства. По мнению специалистов, территории, которые остались целыми после пожаров, занимают сильные самцы. А те, кто послабее, вынуждены просить пропитания у людей на трассах или искать пищу на свалках.



В Якутии медведи выходят к людям и просят еды

На помощь в тушении пожаров в Якутии прилетели десантники из Ханты-Мансийска и Тюменской области. Военные применят взрывной метод для тушения пожаров. С помощью детонирующего шнура будут проложены полосы, а по ним устроен встречный отжиг.

Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Руководству региона президент дал поручение подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших.