Путин поручил кабмину оказать помощь пострадавшим от природных пожаров

16:59
Фото: ТАСС/Семен Рябинин
Владимир Путин поручил правительству и региональным властям к сентябрю оказать помощь пострадавшим от природных пожаров гражданам, в том числе предоставить им компенсационные выплаты и новое жилье. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", – говорится в тексте.
Указанный срок исполнения поручений президента – 1 сентября 2021 года. Ответственными за его реализацию назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее Мишустин поручил оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий 2021 года. В частности, речь идет о финансовой помощи.
Поручение касается МЧС России, а также таких ведомств, как Минфин, Минприроды, Минстрой, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав, Минпросвещения и Минэнерго. Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 октября.
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