Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован

19:48
Фото: 14.mchs.gov.ru
Пожар в селе Бясь-Кюель Якутии взят под контроль, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
"В [Республике] Саха (Якутия) сейчас [горит] населенный пункт – 33 дома уничтожены огнем. Уже дали локализацию", – заявил он.
В пресс-службе МЧС России также отметили, что всего огонь уничтожил 32 строения, 20 из них – жилые дома.
"Объявлена локализация пожара на площади свыше тысячи гектаров", – уточнили в министерстве.
По данным МЧС, сейчас в селе ведет работу комиссия от правительства региона и подсчитывает ущерб от пожара.
Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, население было эвакуировано. Пострадавших нет.
В пресс-службе правительства Якутии подчеркнули, что к тушению пожара в селе привлекли 339 человек и 51 единицу техники. Жители были перевезены на автобусах райцентр Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения. Пожарным удалось спасти 225 домов. Власти пообещали восстановить разрушенные дома за счет бюджета республики.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев выступил с предложением вернуть компетенции по охране лесов с регионального на федеральный уровень из-за сложной ситуации с природными пожарами.
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