Лесной пожар подходит к еще одному поселку Якутии

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От лесного пожара в Якутии может пострадать еще один населенный пункт. Огонь бушует в 4 километрах от поселка Сангар в Кобяйском районе, сообщает оперативный штаб Якутии.

"Эвакуация населения не проводилась. Принимаются меры по тушению и усилению минерализованной полосы", – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС по Якутии сообщила, что в районе поселка наблюдается сильный ветер. Спасатели увеличивают группировку сил и средств.

"Сейчас на тушении работают более 40 человек и 6 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС РФ с водосливным устройством", – уточнили в пресс-службе.

Ранее из-за сильного ветра верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки в селе Бяс-Кюель Горного района. По информации оперштаба, для борьбы со стихией было привлечено более 200 человек, задействовано 15 единиц техники, а также из поселка Бердигестях на помощь выехала дополнительная техника. Местных жителей эвакуируют, а некоторые покинули свои дома еще 6 августа.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в Бяс-Кюель направят вертолет с водосливным устройством. Он также сообщил в соцсетях, что срочно отправился в Бяс-Кюель.

Вместе с тем дополнительные силы стягиваются к селу Ытык-Кюель Таттинского района, рядом с которым также бушует лесной пожар. Обстановку усложняет ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее эксперты рассказали, когда в Якутии может наладиться ситуация с лесными пожарами. Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков считает, что пожары в Якутии могут полностью утихнуть в сентябре.

