Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии уничтожил почти 1 тыс домов

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Фото: AP Photo/Noah Berger
Лесной пожар "Дикси", бушующий в американском штате Калифорния с середины июля, уничтожил и повредил 954 здания за последние четыре недели. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По информации пожарного управления штата, полностью уничтожены пожаром 893 различных строения, в том числе жилые дома. Еще 61 постройка получила частичные повреждения.
Из-за сильного ветра и засухи огонь очень быстро распространяется по территории штата. На текущий момент пламя охватило 197 тысяч гектаров леса, что создает угрозы для 16 тысяч различных строений. Власти штата выдали предписание о немедленной эвакуации 12 тысячам калифорнийцев.
"Мы видим по-настоящему пугающее поведение пожара. Не знаю, как это можно преувеличить. У нас есть много ветеранов пожарных, которые на службе уже 20, 30 лет, и они не видели ничего подобного ранее", – заявил представитель лесного управления округа Плумас Крис Карлтон.
Как сообщалось, лесной пожар "Дикси" практически полностью уничтожил населенный пункт Гринвилл в Калифорнии. От города осталось всего несколько домов. Власти штата пытаются помогать пострадавшим. Губернатор лично объезжает сгоревшие поселки, но пожар наступает слишком быстро.
Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожают целые города
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